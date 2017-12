Anche l’elicottero in azione

Disperso sul Cornizzolo In corso le ricerche Ieri sera non ha fatto rientro un uomo di 70 anni di Civate

Sono in corso da ieri sera le ricerche di un uomo di 70 anni di Civate che non ha fatto rientro dopo un’escursione sul Cornizzolo. L’allarme è scattato ieri sera intorno alle 20 quando i parenti non lo hanno visto rientrare e alle 21 la zona è stata perlustrata con l’elicottero del 118.

Le squadre del Soccorso alpino della XIX delegazione, stazione Triangolo Lariano, hanno iniziato le loro ricerche alla sera e sono attualmente in corso, con l’utilizzo anche di cani.

