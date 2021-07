Anziana, ma più sveglia del ladro Sventa il furto e lo fa condannare

L’assalto alla pensionata risale al marzo 2016. Il giovane, assieme a un complice che non è mai stato identificato, si presenta alla porta dell’anziana signora comasca con un enorme sorriso stampato sulle labbra e l’affabilità tipica di chi è pronto a compiere una malefatta. Dice di essere stato inviato dal Comune per effettuare un controllo dell’acqua di casa. Ma alla donna quella coppia di giovani affabili non ha ispirato alcuna fiducia e al tentativo dei due di infilarsi in casa ha replicato con: aspettate che chiamo il Comune per verificare.

Capita la mal parata i due malviventi hanno deciso di allontanarsi e desistere dal progetto di derubare l’anziana. La quale non ha perso tempo, ha afferrato il telefono e ha chiamato i carabinieri per denunciare ogni cosa. I militari, un paio di giorni dopo la denuncia, vengono a sapere che i loro colleghi di Busto Arsizio stavano indagando su diverse segnalazioni di “truffe” ai danni degli anziani e avevano imboccato una strada giudicata promettente per riuscire a identificare alcuni dei responsabili. Siccome tentar non nuoce, i militari comaschi hanno deciso di recuperare l’album dei sospettati messo assieme dai colleghi (quattordici fotografie a colori di altrettante persone) e tornare a casa della donna per verificare se tra quei volti ci fosse anche quello dei due finti addetti del Comune.

La donna, sfogliando l’album, non ha avuto alcun dubbio: ha puntato il dito sul viso del giovane ed esclamato: “è lui”. Secondo il giudice delle udienze preliminari di Como, che ha condannato l’imputato a un anno e mezzo in abbreviato (condanna che ha resistito fino in Cassazione), la testimonianza della donna non lascia alcun dubbio sulla responsabilità del giovane. Il quale, nonostante non fosse praticamente riuscito a mettere piede in casa, si è ritrovato (anche “grazie” al curriculum penale non propriamente immacolato) con una condanna a un anno e mezzo sulle spalle e non per truffa, bensì per tentato furto aggravato in abitazione.