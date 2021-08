Comasco cade in montagna Tragedia a Ponte di Legno

Proprio al rifugio, dove ad attendere Davide Cattaneo vi erano alcuni famigliari, sabato sera è scattato l’allarme al Soccorso alpino. L’uomo era atteso per una serata in famiglia, ma non è mai arrivato. Spento il cellulare. Preoccupati i suoi cari avevano chiesto aiuto e subito si erano attivati i soccorritori del Cnsas di Brescia, ma anche i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile e personale della Guardia di finanza.

Per l’intera giornata di domenica la zona è stata setacciata, ma dell’uomo non era stata trovata traccia. Poi ieri mattina, attorno alle 10.30, i tecnici del Soccorso alpino hanno individuato il corpo senza vita dell’escursionista comasco in un canale particolarmente ripido, nella valle di Viso, sempre nel territorio del Comune di Ponte di Legno.

Le ricerche erano scattate da Case di Viso, dov’è stata trovata l’auto dell’uomo, in sosta nel parcheggio del borgo. Già nella serata di sabato l’elisoccorso del 118 si era alzato in volo cercando di illuminare la zona attorno al rifugio Bozzi, ma invano.

Domenica mattina, poi, si era alzato in volo l’elicottero della Guardia di finanza, che ha allargato l’area delle ricerche fino al passo Gavia a nord-ovest e al passo dei Contrabbandieri, che segna il confine tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Ma anche in questo caso le ricerche sono risultate vane.

Ieri mattina nuovo sorvolo della valle di Viso, all’ombra del Tonale, e il ritrovamento del corpo. I tecnici del Soccorso alpino hanno recuperato la salma, con l’ausilio dell’elisoccorso. Il corpo è stato poi portato a Edolo.