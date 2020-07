Coronavirus: a Como un solo caso, 4 a Lecco e nessuno a Sondrio Complessivamente 109 nuovi positivi in Lombardia

Oggi in Lombardia i nuovi positivi al coronavirus sono 109, di cui 49 a seguito di test sierologici e 31 debolmente positivi, mentre i decessi sono 6. Si evidenzia quindi un aumento del contagio nelle ultime 24, stando ai numeri diffusi, come ogni giorno, da Palazzo Lombardia. Ieri infatti i nuovi casi erano stati 62 mentre i morti erano 4. I tamponi effettuati oggi sono 8.427, maggiori rispetto ai 6.117 di ieri.

In provincia di Como un solo caso, a Lecco 4 e nessun caso nella provincia di Sondrio. Continua a scendere il numero dei ricoverati e sale quello dei guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono oggi 41 (-1) e i ricoverati negli altri reparti sono 277 (-20). I guariti/dimessi sono 67.422 (+225) per un totale complessivo di 65.043 guariti e 2.379 dimessi.

Sono 21 i nuovi casi di covid nella Provincia di Milano, di cui 10 in città. Ieri nel Milanese i casi erano stati 23 casi, di cui 6 a Milano. I nuovi positivi salgono nelle Province di Bergamo, oggi 22 (ieri 5) e Brescia, oggi 18 (ieri 6). In linea, al rialzo, rispetto a ieri i casi nella provincia di Mantova, che, anche oggi spicca rispetto alle altre con 22 casi (ieri 15 ).

