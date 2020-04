Coronavirus: il punto di Regione Lombardia A Como 52 nuovi casi In provincia i positivi sono 2.285

Sono arrivati a 64.135 i casi positivi a coronavirus registrati in Lombardia dall’inizio dell’epidemia. Si tratta di 1.041 in più rispetto al dato disponibile nella giornata di ieri (giovedì 16 aprile. In provincia di Como il totale è salito a 2.285 con 52 nuovi casi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA