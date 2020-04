Coronavirus: il punto di Regione Lombardia Como +89 casi positivi Lecco +16, Sondrio +46 La conferenza stampa con i dati. Seguila qui

Secondo i dati resi noti da Regione Lombardia, i casi positivi in Lombardia siano saliti a quota 69.092 (+1.161). Martedì erano aumentati di 960 unità. I ricoveri in ospedale sono 9.692 (-113), mentre martedì il dato parlava di un calo di 333 ricoverati in meno. I pazienti in terapia intensiva sono arrivati a 817 unità, 34 in meno rispetto a martedì, quando il calo era stato di 50 unità. I decessi sono arrivati a quota 12.740, 161 più di martedì, quando invece si era registrato un aumento di 203 morti. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 13.502, per un totale di 290.699. A Como i positivi sono 2.681 + 89 rispetto a ieri, Lecco 2.109 +16, Sondrio 996 +46

