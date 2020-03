Coronavirus: tutta la Lombardia “zona rossa”: vietato entrare e uscire Sono state definite le nuove misure nazionali di contenimento dell’emergenza. Nell’articolo 1 della bozza del nuovo decreto del governo, che dovrebbe essere varato questa sera

L’ingresso in Lombardia e in alcune aree di regioni limitrofe come Veneto, Emilia Romagna e Piemonte sarà consentito soltanto per motivi «gravi e indifferibili». Nel decreto sarà stabilità una zona di sicurezza con limitazioni strettissime. Bar e ristoranti dovranno mantenere l’obbligo di distanza di metro da cliente a cliente, in caso contrario l’attività sarà sospesa, e così varrà anche per le attività commerciali: se per motivi strutturali non potranno garantirlo dovranno chiudere. Chiusi musei, palestre, teatri, piscine, sospensione delle attività sciistiche e di eventi pubblici. Stop anche ai concorsi pubblici, a esclusione di quelli per il personale sanitario. Nelle prossime ore scatteranno altri divieti in tutta Italia: saranno chiuse discoteche, sale da ballo, pub, sale giochi e sale scommesse. Divieto di organizzare feste o eventi pubblici. Insomma, tolleranza zero per tentare di arginare il coronavirus che preoccupa sempre di più.

