Covid: 13 morti in Lombardia A Como 140 nuovi postivi, 55 a Lecco e 51 a Sondrio I contagiati superano i 2.200

Sono tutti in salita i dati relativi al contagio da Covid in Lombardia. A cominciare dal numero dei decessi che sono stati 13 in ventiquattro ore. L’unica nota positiva è la diminuzione dei ricoverati che non sono in terapia intensiva: meno 7.

Ecco comunque i dati di oggi. i tamponi effettuati: 113.920, totale complessivo: 19.853.014. I nuovi casi positivi: 2.207; in terapia intensiva: 72 (+5); i ricoverati non in terapia intensiva: 729 (-7); - i decessi, totale complessivo: 34.311 (+13)

I nuovi casi per provincia: Milano: 737 di cui 301 a Milano città; Bergamo: 136; Brescia: 261; Como: 140; Cremona: 128; Lecco: 55; Lodi: 42; Mantova: 72; Monza e Brianza: 220; Pavia: 108; Sondrio: 51; Varese: 177.

