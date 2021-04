Covid: 227 casi a Como, 44 a Lecco, 45 a Sondrio In Lombardia 109 morti La situazione di mercoledì 7 aprile dal report della Regione

Sono 227 i nuovi positivi in provincia di Como. A Lecco 44 e a Sondrio 45. Numeri che crescono in modo proporzionale all’aumento dei tamponi.

Ecco i dati che arrivano dalla Regione Lombardia e relativi alla giornata di oggi. A fronte di 46.718 tamponi effettuati, sono 2.569 i nuovi positivi (5,4%). I guariti/dimessi sono 3.866.

Nel dettaglio, i tamponi effettuati: 46.718 (di cui 27.622 molecolari e 19.096 antigenici) totale complessivo: 8.460.138. I nuovi casi positivi: 2.569 (di cui 86 ’debolmente positivi’); i guariti/dimessi totale complessivo: 642.145 (+3.866), di cui 5.117 dimessi e 637.028 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 834 (-11); i ricoverati non in terapia intensiva: 6.595 (-48). Nella giornata di oggi in Lombardia ci sono stati 109 decessi che portano il totale complessivo a 31.373.

I nuovi casi per provincia: Milano: 808 di cui 307 a Milano città; Bergamo: 107; Brescia: 298; Como: 227; Cremona: 90; Lecco: 44; Lodi: 43; Mantova: 82; Monza e Brianza: 160; Pavia: 85; Sondrio: 45; Varese: 540.

© RIPRODUZIONE RISERVATA