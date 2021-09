Covid: 4.578 positivi in Italia

I morti sono 51 A Como 36 casi, 17 a Lecco e 8 a Sondrio Il tasso di positività è all’1,28%, in calo rispetto all’1,6% di ieri

Sono 355.933 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 284.579. Il tasso di positività è all’1,28%, in calo rispetto all’1,6% di ieri.

Sono 4.578 i positivi ai test Covid individuati. Ieri erano stati 4.552. Sono invece 51 le vittime in un giorno, ieri erano state 66.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.632.275, i morti 130.284. I dimessi e i guariti sono invece 4.388.951, con un incremento di 5.756 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 113.040, con un calo di 1.231 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 519 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, 6 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 31 (ieri erano 34). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.958, 31 in meno rispetto a ieri.

Sono 765 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 74.638 tamponi effettuati, su un totale di 14.417.349 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 2 decessi (invariato), che portano il numero complessivo delle vittime a 33.981. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 438 di cui 57 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 10.877 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 833.938 (+467). Gli attualmente positivi in totale sono 11.372 (+296). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 287, Brescia 90, Varese 54, Monza e Brianza 83, Como 36, Bergamo 58, Pavia 44, Mantova 40, Cremona 10, Lecco 17, Lodi 10, Sondrio 8.

