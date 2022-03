Covid: 465 nuovi positivi

in provincia di Como

A Lecco 309, Sondrio 101 Undici morti in Regione Lombardia

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-20). A fronte di 72.948 tamponi effettuati, sono 8.183 i nuovi positivi (11,2%). Sono questi gli indicatori principali sottolineati dal report quotidiano di Regione Lombardia.

I dati di oggi: - i tamponi effettuati: 72.948, totale complessivo: 33.950.349; - i nuovi casi positivi: 8.183; - in terapia intensiva: 71 (-2); - i ricoverati non in terapia intensiva: 809 (-20); - i decessi, totale complessivo: 38.977 (+11).

I nuovi casi per provincia: Milano: 2.962 di cui 1.400 a Milano città; Bergamo: 472; Brescia: 893; Como: 465; Cremona: 240; Lecco: 309; Lodi: 146; Mantova: 320; Monza e Brianza: 709; Pavia: 408; Sondrio: 101; Varese: 774.

