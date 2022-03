Covid, a Como 146 positivi

Lecco a 68, Sondrio a 15 Altri otto decessi in Lombardia a causa della pandemia

A fronte di 23.496 tamponi effettuati, sono 2.718 i nuovi positivi in Lombardia (11,5%). I dati di oggi: - i tamponi effettuati: 23.496, totale complessivo: 34.700.702; - i nuovi casi positivi: 2.718; - in terapia intensiva: 47 (+3); - i ricoverati non in terapia intensiva: 967 (+39); - i decessi, totale complessivo: 39.197 (+8).

I nuovi casi per provincia: Milano: 1.037 di cui 568 a Milano città; Bergamo: 148; Brescia: 396; Como: 146; Cremona: 65; Lecco: 68; Lodi: 22; Mantova: 102; Monza e Brianza: 229; Pavia: 157; Sondrio: 15; Varese: 210.

