Covid: a Como 19 casi,

4 a Lecco e 2 a Sondrio In Italia 30 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 41 di ieri

Sono 3.023 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.938. Sono invece 30 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 41 di ieri.

Con 49.782 tamponi effettuati è di 293 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività stabile allo 0,5%. In calo i ricoveri in terapia intensiva (-3, 60) e nei reparti (-15, 334). Sono tre i decessi che portano il totale a 34.078 morti da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 102 i positivi segnalati a Milano, di cui 48 in città, 29 a Bergamo, 37 a Brescia, 19 a Como, 16 a Cremona, 4 a Lecco, 7 a Lodi, 3 a Mantova, 17 a Monza, 21 a Pavia, 2 a Sondrio e 25 a Varese

