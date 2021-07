Covid: a Como 25 casi, 6 a Lecco e 2 a Sondrio Sono 2.455 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore In Italia, 9 le vittime

Sono 2.455 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.153. Sono invece 9 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 23.

Sono 153 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 2 nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 11 (ieri 7). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.089, quindi 19 in meno rispetto a ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.278.319, i morti 127.840. I dimessi ed i guariti sono invece 4.109.579, con un incremento di 3.264 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 40.900, in calo di 800 unità nelle ultime 24 ore (tornano a scendere dopo due giorni di incremento). Le persone in isolamento domiciliare sono 39.658 (-783, anch’esse di nuovo in calo dopo due giorni di aumento).

In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3). A fronte di 32.332 tamponi effettuati, sono 381 i nuovi positivi (1,1%).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 32.332, totale complessivo: 12.030.688

- i nuovi casi positivi: 381

- in terapia intensiva: 29 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 128 (+5)

- i decessi totale complessivo: 33.802 (=)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 130 di cui 77 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 23;

Como: 25;

Cremona: 13;

Lecco: 6;

Lodi: 17;

Mantova: 28;

Monza e Brianza: 26;

Pavia: 21;

Sondrio: 2;

Varese: 43.

