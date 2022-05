Covid: a Como 32 positivi, 12 a Lecco e 4 a Sondrio

Sono 750 i nuovi casi di positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 10.313 tamponi effettuati con un indice di positività in discesa al 7.2% (ieri era l’8,2%). Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (35), mentre salgono lievemente i ricoverati negli altri reparti per la cura del coronavirus, 615 (+7). I decessi sono 17 per un totale complessivo di 40.541 dall’inizio della pandemia.