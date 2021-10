Covid: Como 28 nuovi positivi a Lecco 19 e a Sondrio 14 Nessun morto in Lombardia Intanto diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive in Lombardia (-1). A fronte di 96.377 tamponi effettuati, sono 513 i nuovi positivi (0,5%).

I dati di oggi: i tamponi effettuati: 96.377, totale complessivo: 17.032.375; i nuovi casi positivi: 513; in terapia intensiva: 48 (-1); i ricoverati non in terapia intensiva: 312 (+11); i decessi, totale complessivo: 34.145 (0).

I nuovi casi per provincia: Milano: 171 di cui 67 a Milano città; Bergamo: 22; Brescia: 57; Como: 28; Cremona: 25; Lecco: 19;Lodi: 23; Mantova: 15; Monza e Brianza: 63; Pavia: 28; Sondrio: 14; Varese: 18.

In Italia ci sono stati 4.598 nuovi positivi con 50 decenni. I guariti sono 4.226, gli attualmente positivi crescono di 319 unità, toccando un totale di 75.365. Sul fronte ospedaliero, crescono i ricoveri nei reparti ordinari, con 2.615 degenti ospitati (+11), mentre sono stabili le terapie intensive a 341 con 27 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 72.409 persone. La Campania è la prima regione per numero di contagi (592), seguita da Veneto (539) e Lombardia (513).

