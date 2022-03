Covid, ricoverati in calo

nelle terapie intensive

Como 156 positivi

Lecco 65 e Sondrio 25 La situazione in Lombardia con quindici decessi

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5). A fronte di 22.751 tamponi effettuati, sono 2.544 i nuovi positivi (11,1%). Sono questi i dati forniti oggi dalla Regione Lombardia.

Ecco i numeri. Tamponi effettuati: 22.751, totale complessivo: 34.236.973; - i nuovi casi positivi: 2.544; - in terapia intensiva: 52 (-5); - i ricoverati non in terapia intensiva: 904 (+30). I decessi sono saliti a un totale complessivo di 39.075 (+15)

I nuovi casi per provincia: Milano: 977 di cui 556 a Milano città; Bergamo: 124; Brescia: 337; Como: 156; Cremona: 62; Lecco: 65; Lodi: 20; Mantova: 68; Monza e Brianza: 235; Pavia: 141; Sondrio: 25; Varese: 198.

Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, in Italia oggi i nuovi positivi al Covid-19 sono 32.573, rispetto ai 60.415 di ieri. I tamponi processati sono 218.216 che portano il tasso di positività al 15%. Oggi si registrano 119 decessi (ieri erano 93). I guariti sono 30.870 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 2.456 unità per un totale di 1.175.280.

