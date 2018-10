I borghi più belli d’Italia C’è Lenno nella top 20 Eletto luogo simbolo della Lombardia dal motore di ricerca per turisti Skyscanner: «Il Golfo di Venere ha affascinato anche James Bond»

Raccontano che Plinio il Giovane - avvocato e scrittore romano - amasse particolarmente Lenno per il clima mite e perché dal suo “buen retiro” a bordo lago (Villa Commedia) poteva pescare affacciandosi da una delle tante finestre con vista sul Golfo di Venere.

Plinio il Giovane in più occasioni aveva tessuto le lodi di “quel luogo di rara bellezza”. Alle soglie del 2019 - anno in cui ricorrono gli 850 dall’assalto del Barbarossa, alleato dei comaschi, all’Isola Comacina in quel di Ossuccio, in cui anche Lenno e Campo in particolare ebbero un ruolo importante - è Skyscanner.it, motore di ricerca di voli, hotel e autonoleggio a inserire Lenno tra le 20 piccole gemme italiane ovvero tra i 20 paesi più belli d’Italia per il 2018.

«Paesi - fa notare Skyscanner.it - che valgono assolutamente una visita. Borghi a cui ispirarsi per la prossima gita fuori porta e, magari, visitare in occasione del prossimo Ponte di Ognissanti».

Per la Regione Lombardia - considerata uno dei Quattro Motori d’Europa - la scelta di Skyscanner è dunque caduta su Lenno, che - per dovere di cronaca - dal 4 febbraio 2014 è parte integrante del Comune di Tremezzina insieme a Ossuccio, Mezzegra e Tremezzo.

Tutta da leggere la motivazione di questo riconoscimento: «Lenno spunta sulla costa della Tremezzina, incastonato in un’insenatura denominata Golfo di Venere. Il fascino lacustre si unisce ad un clima dolce tutto l’anno - che ha permesso l’introduzione dell’ulivo in epoca romana - e ad un abito pittoresco che fa di Lenno uno dei paesi più belli della zona. Oltre che attrarre buongustai da tutto il mondo, Lenno ha affascinato anche cineasti per le sue bellissime ville sul lago: una su tutte la stupenda Villa del Balbianello, dove George Lucas ha girato scene di Star Wars e dove sono state girate scene indimenticabili dell’ultima produzione dedicata alla serie James Bond».

© RIPRODUZIONE RISERVATA