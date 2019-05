Il fenomeno Amazon

protagonista alle “Primavere” Giovedì 23 maggio a Lecco ospite Giulio Lampugnani, Head of Seller Services Fbs del colosso di vendite online

Il fenomeno Amazon sarò protagonista del prossimo incontro delle “Primavere”, in programma giovedì 23 maggio alle 20.30 in Camera di Commercio a Lecco. Protagonista della Serata sarà Giulio Lampugnani, Head of Sellers Services FBA di Amazon.it, il team che si occupa dei servizi di logistica di Amazon rivolti ai venditori in Italia. Amazon, nata come libreria online, oggi vende qualsiasi tipo di oggetto e continua a diversificare gli investimenti per esplorare nuovi segmenti di business. Tutto prende inizio con Jeff Bezos che lascia il suo tranquillo lavoro a New York per andare a Seattle (anziché in California per costruire la futura Silicon Valley) dove lanciò Cadabra nel 1995, trasformandola in Amazon l’anno successivo. Forte e solida, l’azienda di Seattle è stata capace di superare la bolla speculativa che ha mietuto numerose vittime a cavallo degli anni Duemila. Amazon è frutto di un sogno, quello di Bezos di cambiare il mondo e contribuire alla scoperta scientifica per consentire al mondo di progredire. Oltre alla scienza, l’altro pallino caro a Bezos sono i media, non a caso con uno dei suoi colpi ad effetto nell’agosto del 2013 ha acquisito il Washington Post.

© RIPRODUZIONE RISERVATA