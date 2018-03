Il “mercoledrink” è tornato «Troppi maleducati a Cantù» La dura accusa del segretario di San Paolo: «Circondati dai rifiuti, e la stagione è solo all’inizio»

Il sagrato di San Paolo ridotto a immondezzaio. Così si presentava ieri mattina dopo la serata del “Mercoledrink”.

«Se questa è la situazione in una serata che sembra sia stata tranquilla, non oso pensare come verrà ridotto il pasquée di San Paolo la prossima estate – dice il segretario della parrocchia, Giuseppe Molteni – Bicchieri e bottiglie abbandonati dappertutto, resti di cibo e soprattutto lasciati anche sulla balaustra del muro di sostegno. Fortunatamente le bottiglie le abbiamo rimosse, perché se dovessero cadere in testa a qualcuno che avesse la disavventura di passare lungo via Annoni dovremmo pure risarcirlo».

A ripulire sono sempre i volontari della parrocchia, che spesso devono anche lavare per terra, per rimuovere ogni sorta di sporcizia.

«La situazione a San Paolo ci sembrava migliorata negli ultimi mesi – afferma l’assessore alla Sicurezza Antonio Metrangolo – Noi dobbiamo agire sempre per cercare di prevenire episodi come questo: mi sembra più il frutto della maleducazione che della premeditazioni».

