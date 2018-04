(Foto by Foto Radaelli)

Olgiate Monza 2018 (Foto by Foto Radaelli)

In duemila con il vescovo Omaggio al San Gerardo Olgiate Comasco, il pellegrinaggio a Monza

Un’edizione speciale del tradizionale pellegrinaggio a Monza. Quella di oggi, resa ancora più solenne dalla presenza del vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni, che ha accettato l’invito del parroco di Olgiate, don Marco Folladori, a partecipare al pellegrinaggio.

Olgiate Monza 2018

(Foto by Foto Radaelli)

L’arciprete di Monza, monsignor Massimo Gaio, ha accolto e dato un caloroso benvenuto ai pellegrini olgiatesi sul sagrato della chiesa di San Gerardo.

Olgiate Monza 2018

(Foto by Foto Radaelli)

Una moltitudine di fedeli che ha riempito la chiesa, per stessa ammissione di monsignor Gaio mai così gremita come in occasione del pellegrinaggio degli olgiatesi a Monza.

Sul quotidiano in edicola giovedì 26 aprile tutte le foto del pellegrinaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA