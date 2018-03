La modella francese e l’ex ad della Ferragni «Il lago, questa sì che è vita» Week end tra Blevio, Torno e Bellagio

Torno

Sono la coppia del momento nella storia del secolo. Riccardo Pozzoli e sua moglie Gabrielle Caunesi l, freschi sposi, hanno passato due giorni sul lago mostrando il panorama di Blevio, Torno e Bellagio al loro mezzo milione di followers. Lui, Riccardo, è il bocconiano che ha aiutato Chiara Ferragni a costruire il suo impero, quando erano fidanzati e che lo ha amministrato fino a gennaio, quando le loro strade si sono separate anche dal punto di vista lavorativo. Lei, Gabrielle, è una modella francese molto bella, molto simpatica e molto innamorata.

Si sono sposati qualche mese fa in America e le loro stories su instagam sono tutto un cuore, tutto un bacio, tutta una dichiarazione d’amore in tre lingue, italiano, francese e inglese. La location di queste storie è stata, per due giorni, il lago di Como. La coppia social ha soggiornato al Casta Diva. «Questa è quella che io chiamo vita», ha detto Gabrielle, brindando con il marito sulla terrazza privata dalla camera del cinque stelle. «Guardate che panorama, non riesco a smettere di guardarlo - ha aggiunto con un gran sorriso- Il lago di Como è senza dubbio uno dei posti più belli del mondo».

Da notare che la signora Pozzoli arriva da Parigi e i due hanno appena preso casa a Los Angeles. Sono tornati in Europa per presentare il libro di Riccardo, “Non è un lavoro per vecchi” (DeA) dove racconta il lancio di The blond salad e di altre startup e in cui insegna come reinventarsi quando la vita ti costringe a cambiare strada. Riccardo e Gabrielle sono testimonial di vari marchi e in questo caso a beneficiare della loro influenza è stato il lago, mostrato al mondo come una specie di Paradiso dove rilassarsi e uscire con la macchina fotografica al collo.

Anna Savini

© RIPRODUZIONE RISERVATA