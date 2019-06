Lecco, riaperta la galleria del Barro Già iniziate le code del rientro Dopo la mattinata di passione per la chiusura della galleria Nord

La galleria Nord del traforo del Monte Barro è stata riaperta nel tardo pomeriggio di domenica.

Dovrebbe così tornare alla normalità il flusso veicolare verso la nostra città e il lago, dopo una mattina (e un primo pomeriggio) da dimenticare. Dalle 8 si è infatti completamente paralizzata la circolazione stradale lungo la statale 36 in direzione Lecco e lungo tutte le provinciali verso il capoluogo di provincia, da La Santa alla Galbiate-Pescate fino alle ex 72, che collega il Meratese con Lecco. La chiusura della galleria Nord della 36 ha messo in ginocchio la viabilità, con code infinite. Per raggiungere Lecco da Bosisio Parini, ad esempio, erano stato stimati tempi di percorrenza che sfiorano le due ore.

Ora il traffico è già sostenuto in direzione Sud, il rientro dei gitanti. Ma non dovrebbero esserci problemi per chi stasera vorrà assistere ai fuochi artificiali sul lungolago, spettacolo che richiama sempre migliaia di appassionati.

