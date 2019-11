Lurago, scontro al curvone Gravissima donna di 36 anni L’incidente alle 19 vicino al tunnel della Briantea. Traffico paralizzato

Drammatico incidente alle 19 di venerdì 15 novembre al curvone in località Monticello non lontano dal tunnel della Briantea a Lurago d’Erba. Due auto si sono scontrate frontalmente e una donna di 36 anni sarebbe in condizioni particolarmente gravi. In suo soccorso la centrale operativa del 118 ha mobilitato ambulanze e vigili del fuoco. La donna è stata soccorsa in codice rosso. Un altro ferito nell’incidente, un uomo di 63 anni, sarebbe in condizioni decisamente meno gravi, da codice verde. L’incidente potrebbe avere avuto come concausa la fitta pioggia che stava cadendo al momento dello scontro. Il traffico sulla Briantea Como-Bergamo è al momento paralizzato

