MALTEMPO, FRANA A CASARGO TRAVOLTE AUTO, 50 SFOLLATI Vigili del fuoco in paese dopo un altro smottamento dopo il disastro di inizio agosto

Un altro smottamento, l’ennesimo, si è verificato a Casargo a causa dell’intensa pioggia e della grandine che si stanno abbattendo su buona parte della Valsassina.

Il crollo è localizzato a monte della cosiddetta “circonvallazione”, sotto la zona del monte Muggio.

Diverse vetture in sosta in un parcheggio sono state sommerse dai detriti, ma per ora non si hanno notizie di persone ferite.



(Foto by Vigili del fuoco in azione stasera a Casargo)

Cinquanta persone, le cui abitazioni sono molto vicine al torrente sono state sfollate per ragioni di sicurezza.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze, anche il sindaco Antonio Pasquini.

La Sp 67 è chiusa all’altezza di Premana.

L’elicottero inviato da Sondrio è stato costretto a rientrare alla base proprio a causa del maltempo.



(Foto by I danni provocati dalla colata di detriti e fango)

Paura anche a Dervio, dove il Varrone scorre impetuoso e sempre più alto. «Protezione civile su ogni ponte a controllare il livello del torrente - fa sapere il sindaco Stefano Cassinelli - Se ci fosse emergenza sono pronti a intervenire».

