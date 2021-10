Motociclista muore in autostrada Era concierge al GH Tremezzo L’incidente nel Monzese. Dolore al Grand Hotel per Cristian Tallarida di 26 anni: «Sempre attento, conserveremo un ricordo fantastico»

Ha perso la vita poco prima delle 5 di sabato 2 ottobre in sella alla sua moto nel tratto dell’autostrada A4 tra Cavenago e Cambiago-Trezzo. E subito la notizia della tragica scomparsa di Cristian Tallarida, 26 anni lo scorso 9 marzo - figlio del consigliere comunale di Busto Arsizio (e capolista di Forza Italia alle amministrative)Orazio Tallarida - è rimbalzata in quel di Tremezzina, dove il giovane lavorava dal 2019 come concierge al Grand Hotel Tremezzo, il cinque stelle lusso tra le icone dell’hotellerie lariana nel mondo. «Sempre molto attento agli ospiti e fantastico con i colleghi»così lo descrivono dal Grand Hotel Tremezzo.

«La notizia ci ha sconvolto. Ancora venerdì in mattinata avevamo avuto modo di vedere assieme commenti molto positivi che alcuni ospiti mi avevano fatto pervenire per lui - conferma Silvio Vettorello, gm del cinque stelle di Tremezzo - Ne porteremo un ricordo fantastico. Indelebile nelle nostri menti e nei nostri cuori rimarrà il suo sorriso».

Cristian Tallarida - grande tifoso dell’Inter (faceva notare di essere nato il 9 marzo, lo stesso giorno in cui era stata fondata l’Inter) - amava i viaggi. Sul profilo facebook, numerose le immagini che lo ritraggono in giro per il mondo.

Toccherà ora agli agenti della Polstrada ricostruire quando accaduto ieri mattina lungo l’autostrada in provincia di Monza e Brianza La macchina dei soccorsi si è messa in moto tempestivamente, ma per il ventiseienne bustocco - finito contro la barriera stradale (pare) dopo un contatto con un furgone, secondo le poche informazioni sin qui filtrate - non c’era più nulla da fare. Gravissime le ferite riportate.

(Marco Palumbo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA