Porlezza, gioca 2 euro ne vince 306mila Tutti cercano il fortunato del Lotto

Vinti 306 mila euro al gioco del Lotto a Porlezza. Quella resa nota il 4 giugno è la seconda vincita più alta del 2020, dopo quella da 312 mila euro centrata a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, a fine gennaio. Ma quel che più sorprende è la cifra modestissima della giocata: 2 euro. Scontato, quindi, che si tratti della giocata di un solo scommettitore e non di un sistema che può aver coinvolto più persone. Il fortunato di turno ha giocato cinque numeri – 23-31-54-65-77 – e ha totalizzato dieci ambi, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina, incassando, come detto, la bellezza di 306 mila euro. Un colpo di fortuna più unico che raro, che ieri sera era sulla bocca di tutti in paese. Impossibile, per il momento, sapere dove è stata realizzato la vincita. A Porlezza c’è la ricevitoria Muratore, ma si gioca al lotto anche nei bar “Marino”, “Corona” e “Tandem”; a Cima, inoltre, c’è la ricevitoria di Germano Greco, che anni addietro aveva una sede anche in centro storico a Porlezza, dove aveva fatti registrare vincite di rilievo. Ancora più riserbo aleggia attorno al fortunato scommettitore, capace di azzeccare una giocata che ha una probabilità infinitesimale di azzeccare i risultati conseguiti ieri. «Ne parlano tutti – ammetteva la vicesindaco, Enrica Grassi – ma per adesso si sa soltanto che qualcuno si è portato a casa 300 mila euro. Si spera sempre che sia qualcuno che ne aveva più bisogno di altri; in questa fase delicata di post emergenza sanitaria, con tanti problemi e dubbi ovunque, io dico che questa è comunque una bella notizia, a prescindere da chi sia il fortunato».

(Gianpiero Riva)

