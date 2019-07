Ragazza in difficoltà sul surf Salvata sul lago dalla polizia La sedicenne tedesca era stremata per le manovre dovute al forte vento, portata a riva sana e salva

Surfisti in difficoltà a causa del forte vento, soccorsi dalla Squadra Nautica della Polizia di Stato.

I poliziotti si sono avvicinati al gruppo per accertarsi della situazione e aiutarli e si sono accorti che una delle ragazze lì presenti era in seria difficoltà in quanto le forti raffiche di vento rendevano inutili i suoi sforzi e le continue manovre l’avevano stremata non consentendogli di raggiungere la riva.

Senza perdere tempo, gli agenti hanno subito dato aiuto alla giovane ragazza, tedesca, 16 anni, facendola salire a bordo della motovedetta e portandola a riva sana e salva, scongiurando il peggio.

La polizia raccomanda sempre la massima attenzione nello svolgimento di qualsiasi tipo di attività sul lago, le insidie possono essere molte e imprevedibili.

