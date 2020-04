Redditi, Tremezzina al terzo posto in Italia Qui la media pro capite è di 45.033 euro Scalate quasi duemila posizioni in un anno. Ora tallona i Comuni di Basiglio e Lajatico

In un anno sono state scalate 1.894 posizioni e adesso si trova al terzo posto della classifica nazionale del reddito imponibile. Tremezzina sempre protagonista come si conviene a una località che da tempo ha varcato i confini territoriali. Questa volta la notizia è che i 45.033 euro pro capite dichiarati in media da ciascun residente portano il Comune al terzo posto della classifica nazionale dell’imponibile 2018 dietro al Comune di Basiglio (45.645) e Lajatico, il paese di Andrea Bocelli (45.080). Nella classifica 2017 Tremezzina occupava il posto numero 1.897. In fondo alla classifica elaborata da InTwig su dati del ministero dell’Economia e delle Finanze, ci sono altri Comuni comaschi. Si tratta di Cavargna (5.800 euro) e Val Rezzo ( 6.633 euro).

