Scoppia la gomma,

cade dalla bici

Uomo gravissimo Incidente a Claino con Osteno, ricoverato al San Gerardo

L’hanno trasportato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza con un importante trauma cranico e toracico. Sono considerate piuttosto gravi le condizioni di un uomo di 58 anni, residente a Claino con Osteno e rimasto coinvolto ieri pomeriggio poco prima delle 18 in un brutto incidente stradale lungo la provinciale 14, proprio nella frazione a lago di Osteno.

L’uomo stava pedalando lungo la carreggiata quando è caduto pesantemente a terra. L’impatto, forse anche in rapporto alla velocità, è stato piuttosto pesante. Immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio che hanno intuito la gravità dell’infortunio.

Sul posto è arrivato un equipaggio della Croce Rossa di San Fedele, mentre è stato mobilitato anche l’elisoccorso di Milano, giunto rapidamente in zona. E’ stato disposto immediatamente il ricovero proprio in conseguenza delle ferite riportate: l’elicottero si è levato in codice rosso in direzione dell’ospedale di Monza, dove l’uomo si trova tuttora, affidato alle cure dei medici che ne stanno verificando le condizioni.

Secondo le testimonianze, l’uomo stava pedalando quando la ruota posteriore è scoppiata all’improvviso, ha perso il controllo della bici ed è caduto a terra. Esclusa la possibilità che siano stati coinvolti altri mezzi.

