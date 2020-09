Olginate - Sparatoria in via Crotto (Foto by Stefano Scaccabarozzi)

SPARATORIA A OLGINATE UN MORTO E UN FERITO GRAVE Colpi d’arma da fuoco tra via Crotto e via Albegno Le vittime sarebbero fratelli. In fuga l’aggressore

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi poco dopo le 13.30 in via Crotto, a Olginate, all’incrocio con via Albegno. Una persona di nazionalità italiana di 47 anni e residente in zona, è morta nonostante i tentativi di rianimarlo. Ferito un altro uomo, fratello della vittima: è in prognosi riservata all’ospedale di Lecco, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore sarebbe già stato identificato, ma sarebbe ancora in fuga.

Si sarebbe trattato di un regolamento di conti dopo un duro confronto avvenuto nella notte, sempre a Olginate, in via Cesare Cantù.

