Traona, tragico incidente Muore in moto a 17 anni Il ragazzo, di Morbegno, si stava allenando con la moto da motocross in riva all’Adda

Un ragazzo di 17 anni, Sebastian Fortini, di Morbegno, è morto in un incidente in moto questo pomeriggio a Traona. Giovane promessa del motocross, il ragazzo si stava allenando in sella alla sua moto in un’area attigua all’Adda - una pista spesso usata dai motociclisti - quando ha perso il controllo del mezzo finendo sbalzato contro un ostacolo. Nonostante l’intervento dei soccorritori e dell’elicottero per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Una tragedia che ha scosso Morbegno e l’ambiente delle corse, che Sebastian frequentava fin da ragazzino. Per i rilievi e stabilire le cause della tragedia sono intervenuti i carabinieri .

