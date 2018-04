Livigno: valanga investe auto Paura per mamma e figlia La piccola ha 2 anni, le loro condizioni non sono gravi

Tragedia sfiorata oggi a Livigno, dove una valanga è caduta su una strada dove in quel momento transitava un’auto che è stata investita dalla massa di neve. Ferite mamma e figlioletta di 2 anni. Entrambe sono state ricoverate in ospedale a Sondrio ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Sul posto carabinieri, Vigili del fuoco volontari di Livigno

