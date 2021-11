Variante Omicron Primo caso in Italia Era atterrato a Malpensa È un dirigente d’azienda campano di 55 anni che rientrava dal Mozambico. Vaccinato con due dosi

Primo caso di variante Omicron in Italia, individuato in Campania. Un dirigente d’azienda di 55 anni della provincia di Caserta, vaccinato con due dosi, è rientrato nei giorni scorsi dal Mozambico. È atterrato a Milano Malpensa ed è risultato positivo al Covid-19 con una sequenza genomica riconducibile alla variante sudafricana. L’uomo è paucisintomatico mentre , i suoi contatti stretti, 5 componenti del nucleo familiare subito, posti in isolamento, non risultano avere sintomi.

