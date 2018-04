Il complesso condominiale “I Pioppi” in via degli Alpini

Via degli Alpini a Merate È l’ora dello sgombero I trenta condomini dovranno lasciare gli appartamenti de “I Pioppi” entro il 16 aprile

Accelerazione nella pratica di sgombero degli appartamenti pignorati di via degli Alpini, all’interno del complesso condominiale “I Pioppi”.

La custode giudiziaria degli immobili Simona Panzeri ha comunicato ad alcune delle famiglie che ancora non se ne sono andate che il prossimo 16 aprile arriverà per liberare i locali.

Agli affittuari, che pensavano di avere ancora qualche settimana di tempo per trovare una sistemazione alternativa, la Panzeri ha comunicato che si presenterà con i carabinieri, gli assistenti sociali, i volontari dell’Enpa, che si prenderanno in carico eventuali animali, e un fabbro, per la sostituzione delle serrature.

A doversene andare sono poco meno di una decina di famiglie, per una trentina di persone, e due studi professionali: quello di un legale e quello di un’agenzia immobiliare.

