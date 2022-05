La nuova barca che vola sul lago di Como senza toccare l’acqua

Sostenibilità

Lo Spider Foiler, che a tutte le sue caratteristiche tecniche unisce eleganza e bellezza, sarà l’ideale per essere sfruttato come noleggio per gli hotel di lusso o come tender per gli yacht di grandi dimensioni: oltre a questo, si propone anche come alternativa alla navigazione abituale per dare una spinta al concetto della sostenibilità nautica, unendo sia realtà giovani, sia fornitori storici del settore nautico.