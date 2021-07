I soccorritori in viale Prealpi

Erba, frontale in viale Prealpi Due persone nell’auto ribaltata Drammatico incidente, forse per un colpo di sonno, verso le 13 di sabato 10 luglio

Drammatico incidente in viale Prealpi alle 13 di sabato 10 luglio. Lo scontro frontale tra una “Lupo” e una “C3” forse provocato da un colpo di sonno ha fatto temere il peggio. Dopo l’impatto la “Lupo” con a bordo due persone si è ribaltata. Sul posto anche l’elicottero per il trasporto urgente del medico. I feriti tuttavia non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto il Lariosoccorso e i vigili dei fuoco di Erba.

(L. Men.)

