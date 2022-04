(Foto by Archivio Bartesaghi)

I soccorsi a un motociclista ferito in un incidente a Osigo di Valbrona (Foto by Archivio Bartesaghi)

Valbrona, cade con la moto

Muore a 29 anni sulla provinciale Il tragico incidente in località Osigo nel pomeriggio di domenica 10 aprile

Tragico incidente nel pomeriggio di domenica 10 aprile lungo la provinciale che attraversa Osigo nel territorio comunale di Valbrona.

Un giovane di 29 anni è morto mentre percorreva la via Vittorio Veneto in sella alla sua moto; all’improvviso la caduta e le ferite che poi si sono rivelate fatali. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente avvenuto alle 16,34.

La centrale operativa del soccorso ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Asso e l’elisoccorso di Milano, ma non c’è stato niente da fare: il motociclista è mancato dopo pochi istanti.

