Ali già vola anche sui 150 piani

Bravi anche Boleso e Casarico Comaschi in bella evidenza nel raduno test di Brusaporto

Esame passato a pieni voti per Chituru Ali. L’albatese, nel raduno test di Brusaporto, ha incantato nei 150 metri piani, fermando il cronometraggio (manuale) su un più che ottimo 15”80, soprattutto dopo i mesi di quarantena. Nell’atto che ha rappresentato la ripresa dell’agonismo in Lombardia hanno brillato anche gli altri comaschi, impegnati nei 300 metri: Mattia Casarico ha chiuso in 34”04, Clarissa Boleso in 40”74. Torniamo alla freccia Ali.

Coach Daniele Parrilli ha insistito sul miglioramento nella velocità “pura”, con la scelta di non mandare il suo allievo al raduno con la Nazionale a Formia degli ostacoli e di portarlo a correre i 150 piani. Una scelta vincente (anche se non era una gara vera e propria) per il portacolori del Cus Insubria Como/Varese che ha tenuto dietro Vladimir Aceti (16”10) ed Edoardo Scotti (16”14), gli ultimi due vincitori dell’oro continentale juniores sui 400 piani. «Nonostante il vento contrario a raffica, Chituru ha fermato il cronometro su un tempo eccellente, battendo due atleti importanti», il commento di Parrilli.

Giornata positiva anche per Casarico. «Il 34”04 non è male come prima uscita, dopo lo stop per la pandemia e tenendo conto del mio personale di 33”80», il commento del comasco. Stessa distanza per Clarissa Boleso: «Dopo 4 mesi di stop e nonostante sia stata difficile la ripresa, ho fatto un buon 40”74».

