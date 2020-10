Alta Brianza e Villaguardia Una partenza con il turbo Tra la Coppa e il campionato, sin qui hanno solo vinto. Una in Promozione l’altra in Seconda stanno progettando un grande torneo.

In questo inizio di stagione ci sono due squadre comasche che, per il momento, tra coppa e campionato sanno solo vincere. L’Alta Brianza in Promozione e il Villaguardia in Seconda categoria sono partite alla grande raccogliendo in ogni partita fin qui disputata i tre punti. Forse però la squadra che, per ora, ha impressionato maggiormente, considerando le prestazioni offerte, i gol segnati e quelli subiti è l’Alta Brianza in Promozione.

I ragazzi di Carlo Frigerio nelle quattro gare giocate hanno messo a segno tredici reti, incassandone solo una nel 5-1 rifilato alla Lentatese, guidano il girone B assieme a Muggiò e Barzago e si sono qualificati agli ottavi di Coppa Italia.

Chi invece nello scorso campionato aveva già stupito tutti e adesso si sta riconfermando è il Villaguardia, inserito nel girone G di Seconda categoria: «Stiamo convivendo con tante assenze ma siamo ovviamente soddisfatti per come siamo partiti – analizza l’allenatore della squadra Marco Guerriero -. Il primo obbiettivo era quello del passaggio del turno in Coppa Lombardia e ci siamo riusciti (con tre vittorie in altrettante partite - ndr), ma anche in campionato abbiamo vinto le prime due gare contro due ottime squadre».

