Arnaboldi jr ok Vince un torneo

Federico Arnaboldi torna alla vittoria in un torneo internazionale, l’Itf di Antalya in Turchia, in un tabellone di doppio. Il tennista canturino era in coppia con il compagno Gianmarco Ferrari: i due si allenano al Tennis Grillo a Capiago. I due azzurri in finale hanno sconfitto le teste di serie numero 1 del tabellone turco, l’uruguaiano Ignacio Carou e lo spagnolo Daniel Rincon. Match deciso al super tiebreak con il punteggio di 5-7 6-2 10/6. Nel tabellone singolare, Arnaboldi aveva superato i primi due turni, prima di arrendersi 6-4 6-4 al cinese Rigele Te.