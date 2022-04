Anzani in semifinale scudetto

La corsa di Giani finisce qui I risultati dei giocatori comaschi ancora in lizza in serie A

Avanti la Cucine Lube Civitanova; fuori dai playoff per lo scudetto la Top Volley Cisterna. Umori differenti per i due giocatori comaschi della Superlega di volley maschile: con il 3-1 su Monza, Civitanova di Simone Anzani (tre i punti per l’atleta di Bizzarone) si è qualificata per le semifinali, mentre Cisterna in cui gioca Lorenzo Giani è stata eliminata ai quarti da Perugia.

Nell’ultimo turno di serie A1 femminile, il Vero Volley del libero di Fino Mornasco Beatrice Negretti, in campo nel terzo set, ha vinto 0-3 contro Trentino, chiudendo in terza posizione con 63 punti.

La Reale Mutua Fenera di Asia Bonelli – in campo nel primo set - ha perso 0-3 in casa contro Novara rimanendo in sesta posizione a 40 punti.

In serie A2, nella gara 1 dei quarti di finale le Green Warriors Sassuolo della comasca Valentina Cantaluppi sono state sconfitte in trasferta a Macerata per 3-1, mentre l’Lpm Bam Mondovì di Laura Pasquino (per lei, un punto) ha perso 2-3 in casa contro Martignacco.

