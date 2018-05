Anzani porta a Como il tricolore

L’ha vinto con Perugia in Superlega Il campione di Bizzarone sale sul tetto d’Italia: un grandissimo risultato

Alla terza finale consecutiva, la Sir Safety Conad Perugia ha vinto il suo primo scudetto di pallavolo maschile.

La squadra del pallavolista comasco di Bizzarone Simone Anzani, arrivato la scorsa estate in Umbria dopo diverse stagioni passate a Verona, nella gara 5 giocata ieri pomeriggio in casa al PalaEvangelisti ha battuto la Cucine Lube Civitanova Marche per 3-0 dopo un match durato un’ora e 43’.

Una partita tirata fino alla fine, iniziata con un 25-22, proseguita sul 25-23 e poi chiusa ai vantaggi sul 27-25 proprio quando gli ospiti parevano pronti a rientrare nel match. Alla Cucine Lube l’onore delle armi al termine di una serie arrivata fino all’ultima gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA