Appuntamento al Ghisallo Presentazione Lombardia Questa mattina al Museo del Ghisallo sarà presentato il Giro di Lombardia del 12 ottobre, nel ricordo di Felice Gimondi

Questa mattina al Museo del Ghisallo sarà presentato il Giro di Lombardia che arriverà a Como sabato 12 ottobre. Un “Lombardia” che sarà disputato nel ricordo di Felice Gimondi, il campione di ciclismo scomparso lo scorso 16 agosto mentre era in vacanza in Sicilia. Come nell’edizione 2018 la partenza sarà da Bergamo, l’arrivo in piazza Cavour a Como dopo Ghisallo, Muro di Sormano, Colle di Civiglio e Valfresca che torna di attualità dopo che era saltata sia al Lombardia di un anno fa che al Giro d’Italia.

