Barri corre a Vallelunga Si gioca il titolo Turismo In gara ci sarà anche Davide Uboldi nei Prototipi nell’ultima gara della sua stagione

Weekend di grandi finali della stagione tricolore all’autodromo del Mugello per i comaschi Giacomo Barri e Davide Uboldi, impegnati negli ultimi round rispettivamente di Tcr Dsg Endurancee e Sport Prototipi. In entrambi i casi la posta in palio è molto importante per entrambi. Giacomo Barri, infatti, si gioca il titolo italiano, mentre Davide Uboldi, dopo i recenti successi di Vallelunga punta a chiudere in bellezza così da cancellare le sfortunate prove vissute nel corso della stagione. Partiamo dal Tcr Dsg Endurancee, che vede al via 22 macchine e oltre 40 piloti per il round conclusivo del nuovo campionato tricolore. In lotta per il titolo, come detto, Giacomo Barri e Ermanno Dionisio su Audi, opposti a Giovanni e Alessandro Altoè su Cupra. Sfida infuocata anche nei trofei nazionali marche: soltanto quello Cupra, infatti, è già matematicamente assegnato, mentre quelli Audi e Volkswagen sono ancora in cerca del loro vincitore. La classifica Audi vede al comando Giacomo Barri e Ermanno Dionisio, in vantaggio di 7 lunghezze su Pelatti e Volpato, e di 11 su Guida, tutti in corsa per il titolo nazionale. Nei Prototipi Davide Uboldi va a caccia del podio in campionato.

