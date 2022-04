Battocchio, dopo la salvezza

si pensa al futuro: resterà? Interrogativi importanti, decisivi sia per il tecnico piemontese sia per la società brianzola che, s’è portato a casa un allenatore ormai di respiro nazionale

Quale sarà il destino di Matteo Battocchio? Rimarrà ancora un anno sulla panchina della Pool Libertas, oppure si accaserà altrove, forte dei risultati ottenuti nelle sue due prime stagione da capo-allenatore in serie A2?

Interrogativi importanti, decisivi sia per il tecnico piemontese sia per la società brianzola che, credendo in lui ormai due anni fa, s’è portato a casa un allenatore ormai di respiro nazionale.

I primi scambi col presidente Ambrogio Molteni ci sono già stati; difficile dire come andrà a finire, anche perché nel mezzo ci sono le offerte, insistenti, di altri club e l’impegno con la Nazionale Juniores di cui proprio Battocchio è stato chiamato a diventare allenatore a metà dello scorso febbraio.

Un compito non secondario il suo, specie perché cade in un’annata che porterà all’Europeo Under 20 in casa: le finali, infatti, infatti previste dal 16 al 24 settembre 2022 a Messina e Reggio Calabria.

Già qualificati, gli azzurrini si ritroveranno per un primo raduno a metà giugno. Affronteranno in seguito l’European Youth Olympic Festival (EYOF) a Banská Bystrica, in Slovacchia, prima di immergersi nella preparazione del campionato europeo.

Battocchio e la Libertas, insomma, dovranno fare in fretta. Una nuova stretta di mano, oppure il cambio di rotta. Due opzioni, altrettanti protagonisti della trattativa. Tutt’attorno quanto fin qui fatto e, ancor più, quanto da programmare per la prossima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA