(Foto by lariosport lariosport)

montagna uno spettacolare passaggio bellagio skyrace (Foto by lariosport lariosport)

Bellagio Sky Race Campioni in corsa Con un parterre di super lusso, a livello di Coppa del Mondo con il marocchino Ellazoui Elhousine, il keniano Dennis Bosire, il rwandese Jean Simukeka

Como ancora protagonista nella corsa in montagna. Domenica tocca alla Bellagio sky race, che è anche l’ultima tappa della Coppa Italia della specialità sotto l’egida della Federazione Italiana di Skyrunning.

Con un parterre di super lusso, a livello di Coppa del Mondo con il marocchino Ellazoui Elhousine, il keniano Dennis Bosire, il rwandese “italiano” Jean Baptiste Simukeka; il ticinese Roberto De Lorenzi; l’azzurro Ahmed El Mazooury; la lezzenese Paola Gelpi e Camilla Magliano. Ciliegina sulla torta potrebbe essere Francesco Puppi che è ancora in forse.

La gara, organizzata dalla asd. Nsc BellagioSkyteam (in primis dal nove volte campione del mondo di canottaggio, Franco Sancassani), in collaborazione con Associazione Alpini di Bellagio, Pro loco di Bellagio, Le Aquile Civenna, US Bellagina e con il contributo del comune della “Perla del Lario”, dopo solo sette edizioni è diventata un appuntamento di grande spessore, anche a livello internazionale.

Due le distanze:la sky race di 27,5 km con un dislivello positivo di 1.750 metri e l’Half di “soli”14,5 km con un + 940. La gara lunga parte alle 9 di domani sul lungolago Europa di Bellagio (dove è posto anche il traguardo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA