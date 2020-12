Bertani in Coppa del Mondo Negri terza a S. Caterina L’allieva di coach Alain Pini è stata la più veloce nella seconda manche, della gara valevole per i Cittadini

E’ ancora Coppa del mondo per lo Ski racing camp Lenno e Luisa Bertani . La milanese è impegnata, oggi e domani, sulle nevi francesi di Courchevel, in due giganti. La gara è visibile in diretta su Raisport (9.30 prima manche, 10.30 seconda). Ieri sulla pista di Santa Caterina si è disputato un gigante Fis Cittadini con il terzo posto assoluto per Maria Luisa Negri del Gb ski club Asso.

L’allieva di coach Alain Pini è stata la più veloce nella seconda manche, dove ha recuperato dieci posizioni. Nella top ten ha chiuso l’argegnese Carole Gilardini, 9° assoluta.

Torniamo a Luisa Bertani. La portacolori dello Ski racing camp Lenno, affronta la “decima” in Coppa del mondo. In stagione ha già debuttato il 17 ottobre a Soelden, in Austria, non riuscendo ad entrare nelle prime trenta. A Couchevel ha già sciato, il 19 dicembre 2017, proprio in Coppa, ma anche qui senza riuscire ad andare a punti. A proposito di punti la milanese ne ha messi insieme tanti, visto che nel ranking del gigante è scesa sino alla posizione numero 59. Uno status che le dà il diritto di essere convocata per la Coppa del mondo. Nelle dieci presenze nel più importante circuito dello sci alpino, la milanese è anche riuscita ad andare a punti, il 17 febbraio scorso a Kranjska Gora, dove ha concluso 24°, dimostrando che ha le qualità e la capacità per essere sempre al cancelletto di partenza.

