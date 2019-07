Betti cambia: da Milano va a giocare al Mogliano Il pilone comasco classe 1999 resta comunque nel massimo campionato.

Dopo il passaggio di Davide Ruggeri dall’Accademia nazionale Francescato al Rovigo, ecco quello di Stefano Betti dall’Asr Milano al Mogliano Veneto. I due giocatori comaschi, che hanno percorso la carriera giovanile nel Rugby Como, potranno così debuttare nel Top 12, il massimo campionato della palla ovale nazionale.

Stefano Betti, pilone sinistro di 186 centimetri per 126 chilogrammi di peso, è nato a Como il 1° aprile 1999. Ha giocato due anni in serie A con l’Asr Milano, e ha anche indossato la maglia della nazionale Under 18, proprio assieme a Ruggeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA