Briantea e la Coppa Italia Sfida con entusiasmo «Arriviamo a questo appuntamento con forza, non può essere altrimenti - spiega Riva -. Abbiamo la possibilità di mettere in campo il nostro lavoro»

Dopo il debutto ufficiale in campionato con la netta vittoria sul campo di Treviso di settimana scorsa, per l’UnipolSai Briantea84 è già tempo di competere per alzare un trofeo. I biancoblù di coach Daniele Riva esordiranno oggi nelle Final Four di Coppa Italia a Grottaglie.

I canturini puntano a mettere in bacheca l’ottava Coppa nazionale della loro storia. Esordio oggi alle 16 contro il Padova Millennium Basket, mentre nell’altra semifinale si affronteranno Santo Stefano Avis Macerata e Deco Metalferro Amicacci Giulianova alle 18.30.

«Arriviamo a questo appuntamento con entusiasmo, non può essere altrimenti - spiega l’allenatore brianzolo Daniele Riva -. Abbiamo la possibilità di mettere in campo il nostro lavoro, superando paure e difficoltà, puntando al meglio. Abbiamo tanti obiettivi ambiziosi in questa stagione, considerando anche l’Europa che si riaffaccia con la Champions. I giocatori sono pronti e per molti di loro c’è anche lo stimolo di dare il massimo in vista dell’Europeo che si disputerà a dicembre».

Avversario ostico Padova dell’ex biancoblù Ahmed Raourahi, formazione che ha vinto nelle prime due giornate di serie A. «Una squadra composta da giocatori esperti - continua Riva -. Coach Fabio Castellucci è nel giro della Nazionale, un tecnico di valore e che mette nel gioco dei suoi singoli la forza della squadra. Dobbiamo stare attenti ad alcuni atleti come Raourahi, rimanendo sempre concentrati e puntando come sempre al gioco corale».

Tutti disponibili tra i canturini con l’unica eccezione di Karim Makram. L’analisi del capitano Jacopo Geninazzi, reduce da un leggero infortunio, ma regolarmente in campo in Puglia. «L’emozione è tanta - precisa -. Certo, siamo solo all’inizio, ma il risultato finale può determinare molto nell’andamento della stagione. Lo scorso anno siamo stati fantastici nel rientrare dopo lo stop forzato, dimostrando la nostra forza e questo risultato ci ha permesso di lavorare con serenità e consapevolezza. Quest’anno dovremo fare ancora meglio, abbiamo perso elementi importanti nel gruppo e ne stiamo inserendo di nuovi. Arriviamo a questo appuntamento a seguito di ottimi allenamenti e un buon esordio in campionato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA